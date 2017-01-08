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08 Ocak Pazar 2017

Kemerburgaz Üniversitesinde sınavlar iptal oldu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi

Kemerburgaz Üniversitesinde sınavlar iptal oldu
Eklenme: 08 Ocak 2017, 03:45
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Kemerburgaz Üniversitesinde yarın ki final sınavlarının kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.  

İstanbul Üniversitesi'nden de sınav açıklaması
 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dekanlığından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanınacağı bildirildi.
 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dekanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul ve Kocaeli illerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 07.01.2017 Cumartesi günü yapılan ve 08.01.2017 Pazar günü yapılacak olan bitirme sınavı için, sadece bu illerde sınava girmesi gerektiği halde giremeyen öğrencilerimize müracaat etmeleri halinde bir sınav hakki verilecektir. Sınavın yapılacağı tarih ve başvuru yöntemi daha sonra web sayfamızdan duyurulacaktır. 08.01.2017 Pazar günü diğer illerde olduğu gibi bu illerde de sınav yapılacaktır. Sınava girmek isteyen öğrencilerimiz bu tarihte de sınavlarına katılabilirler” denildi. 

 

(Haber7)

 
EtiketlerSınaviptalkemerburgaz üniversitesiEĞİTİM Haberleriİstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
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