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Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’ toplantısı

Kemalpaşa Belediyesi Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Umut Vaad Eden Deha’ yarışmasının 2018 yılı hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:06
Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’ toplantısı

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Umut Vaad Eden Deha’ yarışmasının 2018 yılı hazırlık toplantısı İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yapıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"Katkı sunmaya devam edeceğiz”

Uğurlu, “Projeleri desteklenmeye layık görülecek birçok gencin ödüllendirileceği bir toplantının hazırlı evresine ev sahipliği yapmaktan ve başta İzmir Milletvekilimiz Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamız olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bilime kendini adamış ve ülkemizin bilim alanında ilerlemesine katkı sunacak her türlü faaliyete Kemalpaşa Belediyesi olarak katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Bilim ve bilim insanları çok önemlidir"

AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, Başkan Arif Uğurlu’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Genç, dinamik ve bir o kadar da çalışkan ve azimli belediye başkanımız bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaparak bizleri mutlu etti. Bilime kendini adamış, insanlığın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması ve bilinmeyen olguları ortaya çıkarması açısından geleceğin bilim insanlarını keşfetme ve motive etmek için düzenlenen bir yarışmanın hazırlığı için bir araya geldik. Bilim ve geleceğin bilim insanları ülkemiz adına çok önemlidir. Yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesine katkıda bulunan değerli hocalarımız ve dernek yöneticilerine de teşekkür ederim” diye konuştu. Toplantının ardından heyet Kemalpaşa ve İzmir’de düzenlenen gezi programlarını katıldılar. Gün boyu devam eden etkinlikler akşam son buldu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:06
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Uğurlu
  6. Kemalpaşa
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