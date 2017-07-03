Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü' 18. gününde. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 300 kilometre yol katedildi.



Kanal D ekranlarında yer alan Arka Sokaklar dizisinde oynayan ve Kemalistlerin yeni şovmeni olarak lanse edilen Şevket Çoruh da yürüyüşe destek vermeye geldi. Kılıçdaroğlu ile birlikte yanyana yürüyen Çoruh sosyal medya üzerinden takipçileri tarafından tepki gördü.