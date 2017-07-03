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Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı

Kemalistlerin yeni şovmeni olarak lanse edilen Şevket Çoruh, sözde adalet yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:35
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü' 18. gününde. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 300 kilometre yol katedildi.

Kanal D ekranlarında yer alan Arka Sokaklar dizisinde oynayan ve Kemalistlerin yeni şovmeni olarak lanse edilen Şevket Çoruh da yürüyüşe destek vermeye geldi. Kılıçdaroğlu ile birlikte yanyana yürüyen Çoruh sosyal medya üzerinden takipçileri tarafından tepki gördü.

şevket-çoruh-adalet

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:35
  1. arka sokaklar
  2. şevket çoruh
  3. Ünlülerin dünyası Haberleri
  • AydınAydın5 dk önce
    Çok yeteneksiz. Nasıl oyuncu olmuş? Bence kasap olsa daha başarılı işler yapar.
  • abbas yolcuabbas yolcu10 dk önce
    hiç kimse;yahu bu ilkede adalet varya,niye yürüyorsun demiyor,diyemiyor!ama sadece kızıyorlar...!çünkü korkuyorlar?çünkü abbas yolcudur!!!
  • TurkkTurkk17 dk önce
    It urur kervan yurur..kendilerini sanatci sayan sebekler ve soytarilarin bol oldugu bir dunyada yasiyoruz..gunumuzun firavun ve nemrutlari onlar.....
  • eminemin46 dk önce
    Parti genelbaşkanımı yoksa müstemleke valisimi olduğu belli olmayan zatla hatıra fotoğrafı
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