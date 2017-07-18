Kemalistleri öfkelendiren haber! Mezar taşına...

Olay, Çorum merkeze bağlı Altınbaş köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 46 yıl önce vefat eden 5 çocuk babası Mustafa Kemal Aydoğdu'nun mezar taşına 2 yıl önce yeniden isim yazdırıldı. Çocukları tarafından yeniden yaptırılan mezar taşına 'Mustafa Kemal Atatürk Aydoğdu' ismi yazdırıldı. Köy mezarlığındaki yakınlarını ziyarete giden bir kişi, gördüğü mezar taşıyla ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarın ardından köy mezarlığında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, Aydoğdu’nun mezar taşında 'Mustafa Kemal Atatürk' ibaresinin bulunduğu belirleyerek inceleme başlattı.

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan oğlu Satılmış Aydoğdu mezar taşındaki yazının iki kardeşi tarafından yazdırıldığını öne sürdü. Aydoğdu, kolluk kuvvetlerinin kendisini aramasıyla olayı öğrendiğini, mezar taşının 'Mustafa Kemal Atatürk' olarak yazılmasında rıza göstermediğini söyledi. Mezar taşından Atatürk ismi silindi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.