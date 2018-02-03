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Kemalistler ve Amerikancıların yarışı başladı

CHP'nin Kemalistleri ile Amerikancı adayların yarışacağı 36. Olağan Kurultayı bugün başladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:54
Kemalistler ve Amerikancıların yarışı başladı

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, olmak üzere Kemalistler ve Amerikancılar yarışacak.

CHP’nin mevcut genel başkanı olan ve kurultayda yeniden aday adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’ne son dönemde adeta kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, bilindiği gibi darbe girişimi gecesi, Atatürk Havalimanı’nda darbeciler ile yaptığı pazarlık sonucu elini kolunu sallaya sallaya havalimanından ayrılmıştı.

Bir önceki kurultayda aday adayı olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ,“cep telefonu mesajı ve mail yoluyla cinsel taciz ve hakaret.” suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:54
  1. CHP kurultayı
  2. Muharrem İnce
  3. nkara Arena Spor Salonu

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 4 sa önce
    Bunlar kemalist laik falan değil. Bunlar ateist dinsiz. Çıkıp ta birisi bile la ilahe ilallah bile diyemez.
  • AbdoAbdo5 sa önce
    Bunların alayı kendi cebini düşünen adaylar.kıral faruk partisi chpkk dır. Fikrini açıkça söyle hemen partiden ihraç olursun. Atatürk putun vede masken olup terörizme yürürsen baş tacı olursun.ismi chpkk olup yüzde 60 hiristiyandir chpkk nın
  • sadakatsadakat6 sa önce
    Hepsinin cani cehennme!Bir musluman her gunahi isleyebilir ama asla hain ve bir baska ulke icin casus olamaz ve ulkesini satamaz!
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