Kemalistler ve Amerikancıların yarışı başladı

CHP’nin 36. Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün başladı. Kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, olmak üzere Kemalistler ve Amerikancılar yarışacak.

CHP’nin mevcut genel başkanı olan ve kurultayda yeniden aday adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’ne son dönemde adeta kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, bilindiği gibi darbe girişimi gecesi, Atatürk Havalimanı’nda darbeciler ile yaptığı pazarlık sonucu elini kolunu sallaya sallaya havalimanından ayrılmıştı.

Bir önceki kurultayda aday adayı olan ve seçimi kaybeden Muharrem İnce hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ,“cep telefonu mesajı ve mail yoluyla cinsel taciz ve hakaret.” suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı.