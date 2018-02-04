Kemalistler CHP’nin kurultayından rahatsız

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında CHP’nin dün başlayan 36. Kurultayı’na ilişkin izlenimlerini aktardı. Kurultayı takip eden ve salon dışında bulunan Kemalistlerin, “Altı Ok nerede? Kürsüye çıkanlardan Altı Ok’u ağzına alan bile olmadı” diye yakındığını söyleyen Özelik, kurultaydan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İşte Özelik’in yazısındaki ilgili bölüm:

BOYNU BÜKÜKLER

Kurultay salonunun dışında sessiz sessiz dolaşan CHP’liler dikkatimi çekti. Sanki boyunları büküktü. Çoğu 50’li yaşların üstünde. Yanlarına yaklaşıp izlenimlerini sordum.

Tam anlamıyla “Bir dokun bin ah işit” durumu gördüm. Hepsi Atatürkçü... Mustafa Kemal’in askerleri. “Partinin gittiği yolun yol olmadığını” söylediler.

“Altı Ok nerede? Kürsüye çıkanlardan Altı Ok’u ağzına alan bile olmadı” diye sitem ettiler.

Kurultay’ın ilk günü izlenimlerim böyle. Yani CHP’de değişen bir şey yok.

Nerede o eski kurultaylar..!