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Kemalistler CHP’nin kurultayından rahatsız

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, dünkü CHP kurultayını yorumlarken, kurultayı takip etmeye gelen Kemalistlerin duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 15:36
Kemalistler CHP’nin kurultayından rahatsız

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında CHP’nin dün başlayan 36. Kurultayı’na ilişkin izlenimlerini aktardı. Kurultayı takip eden ve salon dışında bulunan Kemalistlerin, “Altı Ok nerede? Kürsüye çıkanlardan Altı Ok’u ağzına alan bile olmadı” diye yakındığını söyleyen Özelik, kurultaydan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İşte Özelik’in yazısındaki ilgili bölüm:

BOYNU BÜKÜKLER

Kurultay salonunun dışında sessiz sessiz dolaşan CHP’liler dikkatimi çekti. Sanki boyunları büküktü. Çoğu 50’li yaşların üstünde. Yanlarına yaklaşıp izlenimlerini sordum.

Tam anlamıyla “Bir dokun bin ah işit” durumu gördüm. Hepsi Atatürkçü... Mustafa Kemal’in askerleri. “Partinin gittiği yolun yol olmadığını” söylediler.

“Altı Ok nerede? Kürsüye çıkanlardan Altı Ok’u ağzına alan bile olmadı” diye sitem ettiler.

Kurultay’ın ilk günü izlenimlerim böyle. Yani CHP’de değişen bir şey yok.

Nerede o eski kurultaylar..!

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:36
  1. İsmet Özçelik
  2. Aydınlık Gazetesi
  3. chp kurultayı
  4. Mustafa Kemal

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  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya1 sa önce
    KK nın genel müdür olmasına sevindim. umarım 20 yıl daha genel müdür olarak devam eder. :)
Bugünkü Akit

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