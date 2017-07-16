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Kemalist yazar yine kin kustu!

Kemalist yazar Mine Kırıkkanat, 'toplumun her kesimini aşağılama görevini' bir kez daha ifa etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 09:54
Kemalist yazar yine kin kustu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen törene katılarak, vatandaşlara hitap etti.

O anlarda Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan skandal bir tweet geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenleri aşağılayan Kırıkkanat, Twitter sayfasına şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın kitabını okumayı tavsiye ediyor. Dinleyenler arasında kitap okuyan var mı?

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 09:54
  1. Mine Kırıkkanat
  2. 15 Temmuz Darbesi
  3. 15 Temmuz Darbe Girişimi
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • muhammet Kucukcinarmuhammet Kucukcinar27 dk önce
    Sen kitap okursun biz o gece yasadik sen dusunceni yazarsin biz inancimizi yasariz sen busu biz de elhamdulillah ummetin son kalesiyiz senin kiblen ile bu billetin kiblesi farkli sen cennete giremezssin cunku ahirete inanmazssin biz cennete inaniriz cehennemdesen olumden korkarsin biz vatan millet din ugruna olume kosariz elhamdulillah
  • hrnhrn30 dk önce
    Gel senide bir okuyalım
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