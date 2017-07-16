Kemalist yazar yine kin kustu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen törene katılarak, vatandaşlara hitap etti.



O anlarda Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan skandal bir tweet geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenleri aşağılayan Kırıkkanat, Twitter sayfasına şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın kitabını okumayı tavsiye ediyor. Dinleyenler arasında kitap okuyan var mı?