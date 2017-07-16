Kemalist yazar yine kin kustu!
Kemalist yazar Mine Kırıkkanat, 'toplumun her kesimini aşağılama görevini' bir kez daha ifa etti.16 Temmuz 2017 Pazar 09:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen törene katılarak, vatandaşlara hitap etti.
O anlarda Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan skandal bir tweet geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyenleri aşağılayan Kırıkkanat, Twitter sayfasına şunları yazdı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın kitabını okumayı tavsiye ediyor. Dinleyenler arasında kitap okuyan var mı?