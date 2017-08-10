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Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!

Can Ataklı, terörün ve teröristin dostu Almaya'ya sahip çıkıp yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:45

Skandal açıklamalarda bulunan Can Ataklı teröre ve teröriste sahip çıkan Almanya'nın yanında yer aldı.

İşte Can Ataklı'nın skandal sözleri:

'Uçağı biz düşürdük. Almanlara Nazi dedin. Hollanda'ya bakan çıkarması yaptın. Adamların milletvekillerini ülkeye sokmadın. Göçmenleri salarım diyorsun. İçlerinde Almanların da olduğu gazetecileri, akademisyenleri tutukluyorsun, Türkiye'deki bütün medyayı baskı altına alıyorsun bütün muhalif kesimleri yok etmeye çalışıyorsun bunun üzerine Batı'da Türkiye'ye karşı bir tutum gelişiyor turistler de Türkiye pek güvenli bir ülke değil diyorlar...'

Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:45
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