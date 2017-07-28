Kemalist teyze çılgına döndü: AK Parti şeriat istiyor!

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Kurucu Üyesi Avukat Canan Arın katıldığı programda müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle ilgili olarak akla hayale sığmayan açıklamalar yaptı.

Yıllar önce 'Laiklik elden gidiyor' safsatalarıyla kamuoyunu meşgul eden zihniyetin son temsilcilerinden olan Canan Arın, müftülere medeni kanun kapsamında verilen yetkiyi skandal ifadelerle eleştirdi.