Ceyhan Mumcu: Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye moral verdi

Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, "Kılıçdaroğlu FETÖ gerçeğini görmezden geliyor. CHP , Ergenekon kumpası sürecinde FETÖ ’nün etkisi altına giren Cumhuriyet gazetesinin düştüğü hataya düşüyor. CHP ’nin adalet yürüyüşü de bu örgütün etkisiyle başlatıldı" tespitinde bulundu.

İşte o ropörtaj:

Avukat Ceyhan Mumcu, Türkiye solunun önemli isimlerinden biri. 1993'te fail-i meçhul bir suikaste kurban giden ağabeyi Uğur Mumcu'nun katillerinin izini sürerken Türkiye'nin sorunları ve solun geleceği konusunda yazmaya devam etti.

Son dönemde Cumhuriyet gazetesi ve CHP'ye yönelik sert eleştirileri ile gündeme geldi. "Cumhuriyet gazetesinin Ergenekon kumpası sürecinde FETÖ'nün etkisi altına girdiğinin" altını çizen Mumcu, FETÖ ve PKK desteği ile yürüyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'BU BİR FETÖ DARBESİDİR'

Geçen hafta 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüydü. Bu tarih sizin için ne ifade ediyor?

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin törenlerle anılması önemli. Halka elbette unutturulmamalı. Ama bizim gibi aydınlara düşen bir görev var.

Bir daha böyle darbeler olmaması için neler yapılabilir? 15 Temmuz darbe girişiminin yaraları nasıl sarılabilir? Bu yargılamalar hızlı şekilde nasıl bitirilebilir? Bu konuda çok fazla fikir tartışmaları yapılmalıdır.

Duruşmaları yakından takip ediyorsunuz. Dava süreçlerini nasıl görüyorsunuz?

Mahkemeler son dönemde iyi çalışıyor. Açık vermiyorlar ve herkese savunma hakkını kullanmalarına izin veriyorlar. Ama tüm FETÖ davalarının sonuçlanması biraz zaman alacaktır.

Kontrollü darbe söylemini ilk Feto ve sosyal medyadaki tetikçilerinden duymuştuk. Bu söylemi Kılıçdaroğlu'nun sürekli gündeme getirmesi sizce ne anlama geliyor?

Bakın darbe biliyorsunuz Akıncılar Üssü'nde oldu. Akıncı Üssü'nde 5 sivil FETÖ'cü vardı. Biri de sürekli Fetullah'ın yanında görüntüleri yayınlanan Adil Öksüz'dü. Sen ben gitsek bizi gece vakti Akıncı Üssü'ne alırlar mı? Ama FETÖ'cüler elini kolunu sallayarak giriyorlardı. Orada çalışma ortamları vardı. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Böyle kontrollü darbe olur mu? Deliller ortada. Bu bir FETÖ darbesidir.

'HAPİSHANELER BOŞALSIN' DİYOR!

Peki sürekli "kontrollü darbe" diyen Kılıçdaroğlu bu gerçeği göremiyor mu?

Bulunduğu konum gereği bunu görememesi mümkün değil. O kadar danışmanları var, FETÖ gerçeğini bilmemeleri mümkün olabilir mi? Kılıçdaroğlu "Hapishaneler boşalsın" diyor. Dursun Çiçek bir CHP milletvekili. Dursun Çiçek'e sormak isterim. Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarına bakan hakim ve savcılar serbest bırakılsın diyebilir mi? CHP "ABD bunların arkasında, Erdoğan'dan hoşlanmıyor" diye düşünerek FETÖ gerçeğini görmezden geliyor olabilir. CHP, Cumhuriyet gazetesinin düştüğü hataya düşüyor.

Cumhuriyet gazetesi bu hataya nasıl düştü?

Cumhuriyet'te ne oldu? Ergenekon davaları sürecinde Zekeriya Öz ile kaynaştılar. Mali krize düşünce Kaynak Holding destek oldu.

O kadar içiçe geçmişlerdi ki Nazlı Ilıcak "Zaman kapandı artık Cumhuriyet okuyalım" diyordu. Adalet yürüyüşüne de bu yüzden başladılar. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz FETÖ gerçeğini ilk gece görmesi gerekirdi.

'CAN DÜNDAR PARA KAZANAN BİR ADAMDIR'

Cumhuriyet-FETÖ yakınlaşması Can Dündar'la mı başladı?

Can Dündar belgesel yapan, para kazanan bir adamdır. Fetullah'ın avukatlarından para aldı, kimsenin talip olmadığı evini FETÖ'nün avukatına sattı. Bozulma Can Dündar ile başlamadı aslında. Ergenekon davası ile başladı. O zamana kadar Hikmet Çetinkaya FETÖ ile boğuşuyordu. Sonra 180 derece döndü. O tarihler çok önemliydi.

'TARİHİNDE YANILDIM AMA DARBEYİ BEKLİYORDUM'

Siz 15 Temmuz gecesi "Bu bir FETÖ darbesidir" dediniz mi?

Ben darbe netleşmeye başladığı andan itibaren bunun bir FETÖ darbesi olduğunu anladım. Bu konuda yazılan kitaplar vardı. Fetullahçılar, ordudan tasfiye olmadan önce son çare olarak bir darbe yapacaklarını hissediyor ve bunun tedirginliğini yaşıyorduk. Tarihinde biraz yanıldım ama bekliyordum.

'FETULLAH GÜLEN'İN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ KILIÇDAROĞLU SÖYLÜYOR'

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne destek vermediniz hatta eleştirdiniz. Bu itirazlarınızı biraz açar mısınız?

Adaletin gündeme getirilmesine bir itirazım yok ama o yürüyüşte çeşitli ittifaklar yapıldı. Ben ona karşı çıktım. Burada çok farklı talepler gündeme geldi. Bunlardan biri de HDP'li vekiller tahliye olsun talebiydi. "Öcalan'ın heykelini Kürdistan'a dikeceğim" diyen biri hakkında nasıl böyle bir talepte bulunabilirsiniz? Öcalan'da ve PKK'da adalet var mı? Biz baştan uyardık. "Bu yürüyüşü FETÖ ve PKK ile yapmayın" dedik. FETÖ'nün mağdur ettiği binlerce insan var. Fetullah "Cezaevleri boşaltılsın" derse kimse ciddiye almaz. Ama bunu Kılıçdaroğlu söylerse bir karşılığı var. Biz bu yüzden itiraz ettik yürüyüşe. Bu hem PKK hem de FETÖ için moral desteği oldu. CHP Kürt halkının dışladığı gruplarla birlikte yürüyerek moral desteği verdi. Bu yürüyüşte FETÖ'nün de bir moral bulduğu muhakkak. Belki yakında bir genel af söylentileri çıkarıp beyaz sayfa açalım diyebilirler.

Kılıçdaroğlu her konuda konuştu ama Baykal'a kaset kumpası konusunda hiç konuşmadı. Sizce bu gizlilik neden?

Baykal'a kaset komplosu 15 Temmuz darbesinin ön hazırlığıydı. Madem adalet diyorsun bunun yaptırımlarının da takipçisi olacaksın.

FETÖ'CÜ DEĞİL MUHALİF GÖRÜNME ÇABASI

FETÖ üyeleri darbeci olduklarını itiraf ediyor ama Fetullahçı olduklarını -bütün delillere rağmen- inkâr ediyor. Bunun sebebi nedir sizce?

O "kahraman" tişörtü giyen sanığa "Sen cemaatçi misin?" de. "Değilim" cevabını alacaksın. Ben 250 sanık dinledim. Utanıyor ya da anlatılan rüyalara kanıyor olabilirler.

Fetullah'ı aklamak gibi bir niyetleri olamaz mı?

FETÖ'cü olarak anılmak çok kötü bir imaj. Muhalif bir darbeci olmak Batı nezdinde daha sempatik olabilir diye düşünüyor olabilirler. Ayrıca koskoca FETÖ'cü generaller, amiraller Fetö'nün rüyalarına inanıp itirafçı olmaktan vazgeçiyor.

Marmaris ve Ankara'daki duruşmalarda yine FETÖ şovu gündemdeydi. FETÖ'cü hainler kime güveniyor?

12 Mart, 12 Eylül davalarına girdim. Bütün üyeler örgütlerini açıklamaktan çekinmezler. Ancak FETÖ üyeleri bunların dışında. Hiçbiri 'örgüt üyesiydim' demedi.