Kemalist gençten pes dedirten hayal...

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çağla Şen isimli yarışmacı kazandığı paranın bir bölümünü yüksek bir yerden saçmak istediğini belirterek "Ancak dolara çevireceğim. Atatürk olan paraları yere atmak istemiyorum." dedi.
20 Haziran 2017 Salı 13:23
Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:23
kim milyoner olmak ister
Kim Milyoner Olmak İster
Ad Soyad
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Yorum Yaz
Deniz
2 sa önce
Yaşasın Atatürk ilkeleri!!!!!!!!!!ne mutlu Türküm diyene
<>
7 sa önce
Makyaçsız Kemalist olunmaz, günah.
Selami
7 sa önce
Tamamen Emin kardeşim gibi düşünüyorum.
Tahir
8 sa önce
Para satarken söylesin toplamaya gidelim
Abdulvahab
10 sa önce
Allah sana akıl fikir Anne ve babana sabır versin
...
11 sa önce
25 yaşındaymış sanki 50 yaşında gibi boya yapmış kokana olmuş
Ahmet
12 sa önce
Atatürkçüye de dolar almak yakışır (!)
Ay Bu Gençler Atatürk Hayranı
13 sa önce
Dolar güvencesinin gizlenmiş sadakatinin Atatürk saygısı kamuflajıyla örtülmesi! Bu vesileyle aynı anda Atatürk' e de saygı göstermiş oluyorlar; 1 taş, çift kuş. Tüm Atatürkçüler bunu yapıyor.
TÜRK
13 sa önce
Tittir git dugumunu
yusuf
13 sa önce
Bilerek mi bu tipleri seciyorsunuz bilmemk3ndini bi halt zannedenlerin sacmaliklarino dinlemek zorunda degiliz bu bilgi yarismasi reklam kokan tavirlardan biktik usandik
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Deniz2 sa önce Yaşasın Atatürk ilkeleri!!!!!!!!!!ne mutlu Türküm diyene <>7 sa önce Makyaçsız Kemalist olunmaz, günah. Selami7 sa önce Tamamen Emin kardeşim gibi düşünüyorum. Tahir8 sa önce Para satarken söylesin toplamaya gidelim Abdulvahab10 sa önce Allah sana akıl fikir Anne ve babana sabır versin ...11 sa önce 25 yaşındaymış sanki 50 yaşında gibi boya yapmış kokana olmuş Ahmet12 sa önce Atatürkçüye de dolar almak yakışır (!) Ay Bu Gençler Atatürk Hayranı13 sa önce Dolar güvencesinin gizlenmiş sadakatinin Atatürk saygısı kamuflajıyla örtülmesi! Bu vesileyle aynı anda Atatürk' e de saygı göstermiş oluyorlar; 1 taş, çift kuş. Tüm Atatürkçüler bunu yapıyor. TÜRK13 sa önce Tittir git dugumunu yusuf13 sa önce Bilerek mi bu tipleri seciyorsunuz bilmemk3ndini bi halt zannedenlerin sacmaliklarino dinlemek zorunda degiliz bu bilgi yarismasi reklam kokan tavirlardan biktik usandik