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Kemalist gençten pes dedirten hayal...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çağla Şen isimli yarışmacı kazandığı paranın bir bölümünü yüksek bir yerden saçmak istediğini belirterek "Ancak dolara çevireceğim. Atatürk olan paraları yere atmak istemiyorum." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 13:23
Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:23
  1. kim milyoner olmak ister
  2. Kim Milyoner Olmak İster
  • DenizDeniz2 sa önce
    Yaşasın Atatürk ilkeleri!!!!!!!!!!ne mutlu Türküm diyene
  • <><>7 sa önce
    Makyaçsız Kemalist olunmaz, günah.
  • SelamiSelami7 sa önce
    Tamamen Emin kardeşim gibi düşünüyorum.
  • TahirTahir8 sa önce
    Para satarken söylesin toplamaya gidelim
  • AbdulvahabAbdulvahab10 sa önce
    Allah sana akıl fikir Anne ve babana sabır versin
  • ......11 sa önce
    25 yaşındaymış sanki 50 yaşında gibi boya yapmış kokana olmuş
  • AhmetAhmet12 sa önce
    Atatürkçüye de dolar almak yakışır (!)
  • Ay Bu Gençler Atatürk HayranıAy Bu Gençler Atatürk Hayranı13 sa önce
    Dolar güvencesinin gizlenmiş sadakatinin Atatürk saygısı kamuflajıyla örtülmesi! Bu vesileyle aynı anda Atatürk' e de saygı göstermiş oluyorlar; 1 taş, çift kuş. Tüm Atatürkçüler bunu yapıyor.
  • TÜRKTÜRK13 sa önce
    Tittir git dugumunu
  • yusufyusuf13 sa önce
    Bilerek mi bu tipleri seciyorsunuz bilmemk3ndini bi halt zannedenlerin sacmaliklarino dinlemek zorunda degiliz bu bilgi yarismasi reklam kokan tavirlardan biktik usandik
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