Kemalist başkanın gözü döndü! Her siteye Mustafa Kemal büstü dikme kararı aldı

Kemalist ilke ve devrimlerine her zaman, her koşulda sahip çıkacağı belirten Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mezitli’de bulunan sitelerin kaidesini yapması şartıyla, Mustafa Kemal büstünün hediye verileceğini duyurdu.

Talep halinde zaman zaman sitelere Mustafa Kemal büstü diktiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, ''Ancak son dönemde karalama kampanyaları nedeniyle yoğun bir istek oluştu. Bunun üzerine bizde karar aldık ve site içerisinde kaide oluşturan tüm sitelere Atatürk büstünü hediye ediyoruz. İnsanlarımızda ki bu Atatürk sevgisini görünce daha çok gurur ve onur duyduk'' dedi.