Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca küplere bindi

“Can Erenoğlu son etaba katılmak üzere otobüsten inerken ‘Teşekkürler hocam!’ diyenlere sert çıktı” diyen Yalçın Bayer, emekli Koramiral Can Erenoğlu’nun sözlerini şöyle aktardı:

“Hocam değil amiralim diyeceksiniz. Neden mi? Atatürk’ün 26 Kasım 1934’te yayınladığı ‘Lakap ve Unvanların Kaldırılması’ Hakkındaki Kanun’da ne denir, bilir misiniz? Paşa, hacı, hoca, hafız ve ağa denmesi yasaktır. Paşalara general ve amiral denilecek, deniyor, unutmayın.”