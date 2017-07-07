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Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca küplere bindi

Gazeteci Yalçın Bayer'in bugünkü köşe yazısında sözde adalet yürüyüşüne katılan Koramiral Can Erenoğlu'nun 'hocam' ifadesini duyduğunda nasıl çılgına döndüğü ortaya çıktı

07 Temmuz 2017 Cuma 10:59
Kemalist amiral 'hocam' lafını duyunca küplere bindi

“Can Erenoğlu son etaba katılmak üzere otobüsten inerken ‘Teşekkürler hocam!’ diyenlere sert çıktı” diyen Yalçın Bayer, emekli Koramiral Can Erenoğlu’nun sözlerini şöyle aktardı:

“Hocam değil amiralim diyeceksiniz. Neden mi? Atatürk’ün 26 Kasım 1934’te yayınladığı ‘Lakap ve Unvanların Kaldırılması’ Hakkındaki Kanun’da ne denir, bilir misiniz? Paşa, hacı, hoca, hafız ve ağa denmesi yasaktır. Paşalara general ve amiral denilecek, deniyor, unutmayın.”

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:59
  1. Can Erenoğlu
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