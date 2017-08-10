Kemal Orman’ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye; CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ile Turgay Kaya, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Bodrum mahalle muhtarları ile merhum Orman’ın aileleri ve sevenleri katıldı. Bir süredir Bodrum Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi alıyor 87 yaşındaki Kamuran Orman, dün gece saatlerinde, verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Kamuran Orman’ın cenazesi, cenazesi, cenazesi, cenazesi, müteakip Türkkuyusu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Gümbet Türbe Mezarlığı’na defnedildi.