Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını İngilizler yazdı!

İngiliz Times gazetesi, bugünkü başyazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:54
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını İngilizler yazdı!

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İngiliz Times gazetesi, Pazartesi günkü başyazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da daha fazla sokak protestosu düzenleyeceği belirtildi.

SÖZ VERDİ

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj, Adalet Yürüyüşü'nü merkezine aldı. Kılıçdaroğlu röportajında Türkiye'yi "demokrasiye geri döndürme" sözü verdi.

ÖZGÜR BİR RUHUM OLDUĞU İÇİN...

Kılıçdaroğlu " Terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" eleştirilerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:54
  1. times
  2. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait