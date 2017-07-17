Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını İngilizler yazdı!

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İngiliz Times gazetesi, Pazartesi günkü başyazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da daha fazla sokak protestosu düzenleyeceği belirtildi.

SÖZ VERDİ

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj, Adalet Yürüyüşü'nü merkezine aldı. Kılıçdaroğlu röportajında Türkiye'yi "demokrasiye geri döndürme" sözü verdi.

ÖZGÜR BİR RUHUM OLDUĞU İÇİN...

Kılıçdaroğlu " Terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" eleştirilerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."