Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Erken seçim’ çağrısını fena tiye aldı

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısını tiye aldı. Kılıçdaroğlu’na ‘yenilen pehlivan’ benzetmesi yapan Genç köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Yine esip gürlemiş maraton Kemal;

“Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim.., erken seçime gidelim…"

Sanırsın girdiği her seçimden zaferle çıkmış?!.

Ardı ardına girdiği 8 genel/yerel seçim, referandum..vs, kaybetmiş partinin genel başkanı söylüyor bunu… (Muharrem koş.., bak tam da; “yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş…” diye saydırma zamanı!..)

Erdoğan ‘metal yorgunluğu’ meselesini halletmeye çalışıp, 2019 hazırlıklarını sürdürürken Kılıçdaroğlu oturduğu yerden meydan okuyor…

Ankara’dan İstanbul’a yürüdüler ya, yorgunlukları da geçti… 2019’a hazır hissediyorlar kendilerini herhalde… (Yürüyüş CHP Genel Başkanı’nın 4 tırnağına mâl oldu ama değdi!..)

Arada bir bunu yapıyor…

7 Haziran seçimlerinden sonra da böyle gaza gelmişti…

“Diktatörlüğü yıktık, demokrasi kazandı” demişti maraton Kemal… (Sandıkla, seçimle diktatörlük yıkan siyasetçi olarak tarihe geçmişti!..)

“Hükümeti kurmak yüzde 60’lık blok’un sorumluluğundadır” demişti…

Ama kuramadı, sandığa gidildi, seçim tekrarlandı, 1 Kasım’da yine CHP yine kaybetti… (Yüzde 50 ile diktatörlük geri geldi!..)

Sürekli yenilen ama güreşe doymayan pehlivan gibi; ‘Hodri meydan’ diyor… (Yahu güreşte kaç defa yenildin… ‘Hadi yürüyelim’ desene, o kadar antrenman yaptın?!..)

Yahu madem beceremiyorsun, yap bir olağanüstü kurultay daha (-ki olağanüstü kurultay sizin için zaten olağan), bırak koltuğu Muharrem’e o da bir şansını denesin…

Ha bu arada Meral ablaya da dikkat et…

Partiyi kurdu, önce Anıtkabir’e gitti, sonra Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Anıtkabir özel defterine: “Zaman göstermektedir ki, ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz” yazmış… (Ata’ya şikayet mektubu gibi bir şey… Ama farklı bir Türkçesi var!..)

Türbede de dua etmiş… (FETÖ’cüler de okyanus ötesinden ‘Amin’ demiş…)

İşte buna dikkat edin…

Çoktandır CHP’nin “Acayip Atatürkçü’yüz, çağdaşız, laikiz, şikayetçiyiz, ama çok da dindarız” imajının üzerinden gidiyor Meral abla…

“Hodri meydan” diyorsun ama bu Meral abla sana bir ‘İyi’lik düşünmesin?!

Sağ taraftan koparacağı kadarını kopardı, şimdi gözünü size dikti…

Bak Aytun Çıray; ‘Bi’şey deneyecem’ deyip gitti…

Sen devam et.., Hayde bre

pehlivan!..