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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekatına ilişkin, "Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz; Allah onların yardımcıları olsun" değerlendirmesini yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 10:22
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

 Almanya'da belgesel galasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  Afrine'de düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuştu.  Türkiye’nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çektiğini anlatan  Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman  askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede  acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz” dedi.

  Kılıçdaroğlu, “Komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz, birlikte  yaşamak isteriz. Bizim bütün komşularla ayrıca akrabalık, kültürel ilişkilerimiz  var. Biz burada acıları paylaşırken acıları yaşayan anneler var Türkiye’de.  Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz.” diye konuştu.  Türkiye’nin Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları  söyledi:  “Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu  dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde  kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz.  Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve  huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz  demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde  yaşayacağız. Yılmaz Güney’in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız’ bunun  başka yolu yok.” Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirme yaptığı  esnada bir grup davetli bu açıklamalara sözlü tepki gösterdi. Söz konusu  kişilerin, CHP liderini "harekatı destekleyen sözleri" nedeniyle protesto ettiği  öğrenildi. Bunun üzerine kısa bir süre daha konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasını  tamamlayarak kürsüden indi.
 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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