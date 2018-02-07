Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Ankara'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu, hayatını kaybetti. Geçen cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Miroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in uykudan uyanmasını bekliyor" demişti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, CENAZE NAMAZI İÇİN MARDİN’E GİTTİ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da Zerdeşt Miroğlu’nun ikindi namazı kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Mardin’e gitti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, hastaneye gelerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile hastane içerisinde görüşen ve başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Parlamentomuzun en değerli milletvekillerinden birisi Sayın Miroğlu oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. En zor acılardan birisidir. Kendisine ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik Allah rahmet eylesin" dedi.