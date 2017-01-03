Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal ifadeler kullanarak Türkiye'yi terör örgütü DAEŞ'e militan devşirmekle suçladı.

Eklenme: 03 Ocak 2017, 16:53
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HABER YORUMLARI
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alp

Bu komedyen siyaseti birakali ne dedigini bilmiyo. Kemal işte. Ne yapsa yeridir.

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seren çetin

yeni yine karalama kampanyası başlatmışher zaman olduğu gibi CHP ye kin nefretdolu kışkırtıcı haberler yapmayın gazetecilik bu değil halkıkandırmayın

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Hatice

Bu adam artik iyice sasirdi bu boyle soyleyince inan angutlar var yeter artik bunu susturacak ve sorusturacak bir savci yokmu burdan suc duyurusunda bulunuyoruz kimse tinmiyor milletvekilleride boyle yapiyor halktan biri yapsaydi coktan gozaltina alinirdi

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Süleyman şahib

ALLAH C.C ISLAH EDER İNŞALLAH.

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Seyyah

Vatan haini .

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alex

CUMHURIYRT KURULALI CHP DEN ADAM ÇIKMADI . HERHALDE ÇIKMAYACAK. İYİKİ CEHENNEM VAR

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Beto

Bu SEREF ve ZEKA yoksulu "VATAN HAINI" tam da FETÖ/PKK,AB,ABD'nin kulaklarina HOS gelen sözleri söyledi..yani bütün terrör örgütlerini ve onlara destek verenlere "KATLIAMLARA DEVAM" mesajini vermis oldu..ic savas cikarma derdinde bu KÖPEK..lütfen kimse bu hainlerin tuzagina düsmesin..!!!IKI GÖZÜ KÖR olan CHP'lilere de YUUUUH olsun sizin milli durusunuza bu zamanlarda..YUH olsun YUUUUH..!!!KILICDAROGLU "milli tehlike"NOKTA

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seren çetin

ama sizlerdesürekli avrupa yı terör seçicidir diye ilan ediyorsunuzher fırsattabilip bilmedenAvrupaülkelerini eleştirmeknedemekterör örgütü diye

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huseyin

allahinizi severseniz su vatan hainini atin iceribunlarin arka bahcesi terorist dolu yawww

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Hayrettin Taşpınar

Yorumu sayın CHP seçmenleri yapıyor.geldiğinden beri kazanılan hiç seçim yok, oy oranı hep aynı.

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osmanoğlu2023

suç duyurusunda bulunmak istiyorum... bu aynı zamanda vatana millete ihanettir...namusu üzerine yemin ettiği şeye ihanet etmek mamussuzluktur..!

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alparslan

Yok artık

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