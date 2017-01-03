Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!

Bu komedyen siyaseti birakali ne dedigini bilmiyo. Kemal işte. Ne yapsa yeridir.Cevapla
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
yeni yine karalama kampanyası başlatmışher zaman olduğu gibi CHP ye kin nefretdolu kışkırtıcı haberler yapmayın gazetecilik bu değil halkıkandırmayınCevapla
Bu SEREF ve ZEKA yoksulu "VATAN HAINI" tam da FETÖ/PKK,AB,ABD'nin kulaklarina HOS gelen sözleri söyledi..yani bütün terrör örgütlerini ve onlara destek verenlere "KATLIAMLARA DEVAM" mesajini vermis oldu..ic savas cikarma derdinde bu KÖPEK..lütfen kimse bu hainlerin tuzagina düsmesin..!!!IKI GÖZÜ KÖR olan CHP'lilere de YUUUUH olsun sizin milli durusunuza bu zamanlarda..YUH olsun YUUUUH..!!!KILICDAROGLU "milli tehlike"NOKTACevapla
ama sizlerdesürekli avrupa yı terör seçicidir diye ilan ediyorsunuzher fırsattabilip bilmedenAvrupaülkelerini eleştirmeknedemekterör örgütü diyeCevapla
Yorumu sayın CHP seçmenleri yapıyor.geldiğinden beri kazanılan hiç seçim yok, oy oranı hep aynı.Cevapla
suç duyurusunda bulunmak istiyorum... bu aynı zamanda vatana millete ihanettir...namusu üzerine yemin ettiği şeye ihanet etmek mamussuzluktur..!Cevapla