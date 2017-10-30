Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle ile Hakkari'de şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Uzman Onbaşı Dicle'nin dayısı Halil Efe ile Üsteğmen Köreke'nin babası Hüseyin Köreke'yi telefonla aradı.

Görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.