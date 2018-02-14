Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce itirafı

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabi ki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.” dedi.