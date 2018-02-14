Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce itirafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kongresi'nde rakibi olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye yönelik açıklamasında, “Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim” dedi.14 Şubat 2018 Çarşamba 09:57
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabi ki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.” dedi.
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