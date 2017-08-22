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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kontrollü yalan'

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terörü lanetlemesini ‘kontrollü yalan’ şeklinde yorumladı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:34
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kontrollü yalan'

YENİAKİT.COM.TRAK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun PKK terörünü lanetlemesini yorumladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun cezaevinde yatan PKK’lılar için ‘arkadaş’ ifadesini kullandığı hatırlatarak, “Onun bugün terörü lanetlemesi kontrollü bir yalandır” dedi.

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, 249 vatandaşımızın FETÖ'cü terörileter tarafından şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişimi için 'kontorllü darbe' ifadesini kullanmış ve şehitlere hakaret etmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:34
  1. Burhan Kuzu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. PKK
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