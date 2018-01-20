Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak ve Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etmek üzere Almanya’ya gitti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:05
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün sürecek Almanya seyahati için bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Ziyaretinin ilk durağı olan Köln'e hareketi öncesi Kılıçdaroğlu'nu, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra bazı partililer uğurladı.

Köln'de bir belgeselin galasına katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Münih'e geçerek CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret edecek.

Almanya ziyareti öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Bu akşamki Nazım Hikmet etkinliğinin yanı sıra göçün 56'ncı yılı ile ilgili bir belgeseli ilk kez izleyeceğiz. Akabinde de 4-5 saatlik uzun bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu seyahatin ikinci ve bizim için çok anlamlı olan yanı ise yarın önceki genel başkanımız Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceğiz. Aldığımız bilgiler sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiği yönünde. Biz de gidip ziyaret edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte THY'nin tarifeli seferiyle ziyaretin ilk durağı olan Köln'e hareket etti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun adı
    1. TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun..
    2. Mehmet Ali Şahin'den Abdullah Gül'e..
    3. TSK, Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini..
    4. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    5. Başakşehir yeni transferi resmen..
    6. Binbaşının ellerini nefesiyle ısıttığı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahat durun..
    8. Başbakan: TSK havadan harekata..
    9. Savaş uçakları bombalamaya başladı!
    10. Elazığspor'un adı değişiyor!
    11. AK Parti'li vekilden çarpıcı Abdullah..
    12. Ajanslar son dakika olarak duyurdu,..
    13. Çıplak vatandaş kenti ayağa kaldırdı
    14. Operasyon için son hazırlık! Köprü..
    15. Destici'den Erdoğan'ın sözleri sonrası..
    16. İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm..
    17. Çankırı'da bulunan paranın sahibini..
    18. Mustafa Destici'den Afrin operasyonu..
    19. "Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir"
    20. Suriye sınırında kritik gelişme!
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!