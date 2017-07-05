Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar Katliamı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 21. gününe Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, serin havanın akşama kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

Bugünün Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar'da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım. Anmaya her yıl milletvekili arkadaşlarımız giderdi. Bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar Bey'e bunu ifade ettim. Anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü'ne bütün mukimlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız Türkiye bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaz" diye konuştu.

"Yürüyüşü 'Adalet Yürüyüşü' olarak adlandırdık, adaletin önemini vatandaşlara anlatmak istedik" diyen Kılıçdaroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulunun son kararnamesini de değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Hakimler Savcılar Kurulu seçildi, yeni göreve başladılar, 5-6 günlük görev süresi içinde -ki bayram tatillerini falan çıkarıyoruz- bir kararnameyle 780 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiler. Niçin ve hangi gerekçeyle? Siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz, demokrasi olmaz, insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım. Özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil. Evrensel adalet anlayışını hepimizin kabul etmesi lazım."

Zaman zaman zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kemerde bir ilik kazandım. Ama öyle 5 kilo vermem falan söz konusu değil." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden sinema sanatçısı Hakan Balamir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek basın toplantısını sonlandırdı.

