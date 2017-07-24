Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AYM'ye skandal çağrı

Hürriyet'ten Rıfat Başarın'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’na, geçtiğimiz haftalarda babası Murat Aydın’ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Berberoğlu’nun İstanbul Bakırköy’deki evinde gerçekleşen ziyarete, Berberoğlu çiftinin kızı Dilara Berberoğlu da bulundu.

BERBEROĞLU'NUN DAVASI DEĞERLENDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu’na beyaz güllerle birlikte lilyum çiçeği takdim etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette, Enis Berberoğlu’nun davasının hukuki sürecine ilişkin değerlendirmeler ve Berberoğlu’nun kızı Dilara ile ilgili iktidara yakın bazı gazetelerde çıkan haberler konuşuldu.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adelet Yürüyüşü adı altında yürüyüş gerçekleştirmişti.

"AYM DÜNDAR KARARINI VERMELİ"

CHP Lideri, Berberoğlu’nun tutukluluk kararının hemen kaldırılması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi (AYM), Erdem Gül ve Can Dündar kararını hatırlayıp, burada da hukuka uygun karar vermeli. O emsal karar Enis Bey’in tutuklu kalmasına engel ve tahliyesine tek gerekçedir. Türkiye’de ‘hukuk var’ diyebilmemiz için AYM kendi kararını savunmalı ve hukuka uygun karar vermeli. Bu kararla Türkiye rahat bir nefes alır." dedi.