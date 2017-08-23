Kemal Kılıçdaroğlu'ndan atlet açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAFI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Haksever'in, atletli fotoğrafı hatırlatması üzerine o anı anlatan Kılıçdaroğlu'nun fotoğraftan dakikalarca övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şu iddialarda bulundu:

"O FOTOĞRAFA BAKIN, YAPMACIKLI BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ"

Her gün 4 gömlek değiştirdim, tabi yemek yemem gerekiyordu. O fotoğrafa bakın, o fotoğrafta yapmacıklı toplu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz.

"MİZANSEN DEĞİL"

O fotoğraf Anadolu'dan sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Ben halktan birisiyim. Evimde de öyle oturuyorum. Dışarıda da öyleyim ben. Fotoğraf mizansen değil.

"VATANDAŞ KEMAL" GÖRÜLÜYORMUŞ!

Sıradan vatandaş kendisini gördü orada. Vatandaş Kemal'i gördü.

Evet ben o atleti giydim. Hava çok sıcaktı. Huzur içinde yedim. Kızımla birlikte yedim. Babalık görevini yapmış bir insan edasıyla.

Yediğim yemeğe bakın. Eminim yediğim yemeğe bozulmuşlardır. Kılıçdaroğlu niye yoğurt yiyor diye.