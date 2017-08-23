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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan atlet açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında atletli fotoğrafıyla ilgili soruya yanıt verdi. CHP lideri, atletli fotoğraftan 10 dakika boyunca övgüyle söz etti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:41
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan atlet açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

FOTOĞRAFI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Haksever'in, atletli fotoğrafı hatırlatması üzerine o anı anlatan Kılıçdaroğlu'nun fotoğraftan dakikalarca övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şu iddialarda bulundu:

"O FOTOĞRAFA BAKIN, YAPMACIKLI BİR ŞEY GÖREMEZSİNİZ"

Her gün 4 gömlek değiştirdim, tabi yemek yemem gerekiyordu. O fotoğrafa bakın, o fotoğrafta yapmacıklı toplu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz.

"MİZANSEN DEĞİL"

O fotoğraf Anadolu'dan sıradan bir ailenin fotoğrafıdır. Ben halktan birisiyim. Evimde de öyle oturuyorum. Dışarıda da öyleyim ben. Fotoğraf mizansen değil.

"VATANDAŞ KEMAL" GÖRÜLÜYORMUŞ!

Sıradan vatandaş kendisini gördü orada. Vatandaş Kemal'i gördü.

Evet ben o atleti giydim. Hava çok sıcaktı. Huzur içinde yedim. Kızımla birlikte yedim. Babalık görevini yapmış bir insan edasıyla.

Yediğim yemeğe bakın. Eminim yediğim yemeğe bozulmuşlardır. Kılıçdaroğlu niye yoğurt yiyor diye.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:41
  1. kılıçdaroğlu atlet
  • BekirbeyBekirbey30 dk önce
    Vatandaslari atletli pijamalı, göbeğini kasiyan adam diye hakir gören zavallılar,Rabbim o kilikla toplum önüne işte böyle kendi kazdiginizkuyuya böyle düşürür
  • VatandaşVatandaş32 dk önce
    Atlet ssk envanterinden çıkarsa şaşırmam
  • B. TezcanB. Tezcan35 dk önce
    Kılıçtaroğlu "adalet" diyor... Reyiz "atlet" diyor...Kılıçtaroğlu "çanakkaleboğazı diyor... Reyiz....
  • Turan Turan 39 dk önce
    Oruç tutuyor musun sen mübarek günde sende karavanda yediniçtindublör yürüdü sendekilo aldın yarinda boklu külotunu konuşursun nede olsa taharet yok
  • Tahir Burak GüldibiTahir Burak Güldibi50 dk önce
    CHP hiçbir zaman halkın değerleriyle bütünleşmedi. Çamaşırla bu milleti Kandıramazsın.
  • HakanHakan58 dk önce
    Dalga geçmek bizim dinimize yakışmıyor kim olursa olsun, bu pis işlere girmeyin bizim mahallemizde bçyle şeylere yer vermeyin. Atlet giyer, tshirt giyer, takım giyer bize düşen bişey yok
  • Cumali MolCumali Mol1 sa önce
    Yediğin yemekler helal olsun şekerim!
  • ALPERENALPEREN1 sa önce
    Bu adam gerçekten MAL mı ?
  • SametSamet1 sa önce
    Helal olsun Saray ehli olmadığını gösterdi.
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