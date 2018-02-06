Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar

Partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin teröre yardım ve yataklı ettiğini iddia ederek akılalmaz iftiralarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 14:59
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye akıl almaz iftiralarda bulunarak, "AKP teröre yardım ve yataklık yapmaktadır. Savcıları göreve çağırıyorum. Bütün delilleri sunuyorum.” Sen FETÖ’ye, PKK’ya, YPG’ye, Nusra’ya ve IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok." dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:59
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • muratmurat54 dk önce
    (Teşekkür ederiz...  :)
  • RecepRecep56 dk önce
    Akıl tutulması yaşıyor bu zat.Türkiyenin bekası için müşahade altına alınmalı.
  • OFLUOFLU1 sa önce
    laaaa olm 3 dk zırvalamadan dur da adam sansınlar...
  • AlpAlp1 sa önce
    Kılıçdaroğlu terörist'lerle işbirliğni örtbas etmek için herşey mübah diyor.Yemezler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Dediklerinin Hepsini Sen YaptınŞerefsiz. Aynaya Bak .
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    İftiramı itiraf mı bi karar verin haberin başlığına bakıyorsun itiraf okuyorsun iftira
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    İftiramı itiraf mı bi karar verin
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    şakülü kalmayan bir yeteneksizsorumsuzkukaları adına bir iftira ancak kendise yakışan bir durum bitmişliğinçaresizliğin danıskası bu hali....
  • şizofrenşizofren1 sa önce
    şizofreni bir hastalık türüdür..olmamış şeyleri olmuş gibi hayal eder bu mihfalde harekete geçer bir hastalık ...kılıçdaroğlu ve chp liler ezelden beri gel git yaşamakta bir tür şizofreni gibiler.bakıyorsun iki gün önce farklı iki gün sonra farklı tutum ve davranış içerisindeler tedavisi yok ...böyle ölüp gidecekler sevdikleri ilede haşr olacaklar..
  • HarunHarun1 sa önce
    Sistem çok basit; chp,hdp ve İp bu partilere oy verenler, vatan haini ve teröristtir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı
  1. Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki..
  2. "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey"..
  3. Bir yıllık masraflarını karşılayacak
  4. HDP'li vekil saçmaladı: Afrin..
  5. PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!
  6. Rusya resmen açıkladı: Türkiye devreye..
  7. Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize..
  8. ABD'li askeri uzman açıkladı! Kaybeden..
  9. Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: O para..
  10. 60 yaş üstüne yüzde yüz burs
  11. Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
  12. Sigara her 6 saniyede bir kişinin..
  13. Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü..
  14. Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile..
  15. Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı
  16. Taşların, kayaların hükümranlığında..
  17. AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye..
  18. Binlerce Siirtli bugün havaalanına..
  19. Türkiye'deki Yahudiler İsrail'e gidiyor
  20. Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin..
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!