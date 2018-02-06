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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar

Partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin teröre yardım ve yataklı ettiğini iddia ederek akılalmaz iftiralarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 14:59
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye akıl almaz iftiralarda bulunarak, "AKP teröre yardım ve yataklık yapmaktadır. Savcıları göreve çağırıyorum. Bütün delilleri sunuyorum.” Sen FETÖ’ye, PKK’ya, YPG’ye, Nusra’ya ve IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok." dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:59
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. AK Parti

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    aDAM HAKLI ak pARTİ chp gibi bir foseptik çukurunu Türk siyasetinde muhatap alarak teröre yardım ve yataklık yapıyor. Ak Parti saçının kılından ayak tırnağına kadar ihanetle özdeşleşmiş bir parti olan CHP ve onun SOROS çetesi yöneticilerinin meclis çatısı altında bu millete küfür ve hakaretler etmesine göz yumarak aşırı mezhepçi DHKP-C - PK - MLK-P TİKKO...cu terörist militan CHP vekillerine ve bu örgütlerin çatısı CHP ihanet şebekesine yardım ve yataklık ediyor.
  • muratmurat3 sa önce
    (Teşekkür ederiz...  :)
  • RecepRecep3 sa önce
    Akıl tutulması yaşıyor bu zat.Türkiyenin bekası için müşahade altına alınmalı.
  • OFLUOFLU3 sa önce
    laaaa olm 3 dk zırvalamadan dur da adam sansınlar...
  • AlpAlp3 sa önce
    Kılıçdaroğlu terörist'lerle işbirliğni örtbas etmek için herşey mübah diyor.Yemezler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    O Dediklerinin Hepsini Sen YaptınŞerefsiz. Aynaya Bak .
  • İbrahimİbrahim3 sa önce
    İftiramı itiraf mı bi karar verin haberin başlığına bakıyorsun itiraf okuyorsun iftira
  • İbrahimİbrahim3 sa önce
    İftiramı itiraf mı bi karar verin
  • vatandaşvatandaş3 sa önce
    şakülü kalmayan bir yeteneksizsorumsuzkukaları adına bir iftira ancak kendise yakışan bir durum bitmişliğinçaresizliğin danıskası bu hali....
  • şizofrenşizofren3 sa önce
    şizofreni bir hastalık türüdür..olmamış şeyleri olmuş gibi hayal eder bu mihfalde harekete geçer bir hastalık ...kılıçdaroğlu ve chp liler ezelden beri gel git yaşamakta bir tür şizofreni gibiler.bakıyorsun iki gün önce farklı iki gün sonra farklı tutum ve davranış içerisindeler tedavisi yok ...böyle ölüp gidecekler sevdikleri ilede haşr olacaklar..
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