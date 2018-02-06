Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye akıl almaz iftiralarda bulunarak, "AKP teröre yardım ve yataklık yapmaktadır. Savcıları göreve çağırıyorum. Bütün delilleri sunuyorum.” Sen FETÖ’ye, PKK’ya, YPG’ye, Nusra’ya ve IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok." dedi.