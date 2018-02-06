Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye akılalmaz iftiralar
Partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin teröre yardım ve yataklı ettiğini iddia ederek akılalmaz iftiralarda bulundu.06 Şubat 2018 Salı 14:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye akıl almaz iftiralarda bulunarak, "AKP teröre yardım ve yataklık yapmaktadır. Savcıları göreve çağırıyorum. Bütün delilleri sunuyorum.” Sen FETÖ’ye, PKK’ya, YPG’ye, Nusra’ya ve IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın. Tık yok, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum. Tık yok." dedi.
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yazıYORUM2 sa önce aDAM HAKLI ak pARTİ chp gibi bir foseptik çukurunu Türk siyasetinde muhatap alarak teröre yardım ve yataklık yapıyor. Ak Parti saçının kılından ayak tırnağına kadar ihanetle özdeşleşmiş bir parti olan CHP ve onun SOROS çetesi yöneticilerinin meclis çatısı altında bu millete küfür ve hakaretler etmesine göz yumarak aşırı mezhepçi DHKP-C - PK - MLK-P TİKKO...cu terörist militan CHP vekillerine ve bu örgütlerin çatısı CHP ihanet şebekesine yardım ve yataklık ediyor. murat3 sa önce (Teşekkür ederiz... :) Recep3 sa önce Akıl tutulması yaşıyor bu zat.Türkiyenin bekası için müşahade altına alınmalı. OFLU3 sa önce laaaa olm 3 dk zırvalamadan dur da adam sansınlar... Alp3 sa önce Kılıçdaroğlu terörist'lerle işbirliğni örtbas etmek için herşey mübah diyor.Yemezler Rabia Zafer 3 sa önce O Dediklerinin Hepsini Sen YaptınŞerefsiz. Aynaya Bak . İbrahim3 sa önce İftiramı itiraf mı bi karar verin haberin başlığına bakıyorsun itiraf okuyorsun iftira İbrahim3 sa önce İftiramı itiraf mı bi karar verin vatandaş3 sa önce şakülü kalmayan bir yeteneksizsorumsuzkukaları adına bir iftira ancak kendise yakışan bir durum bitmişliğinçaresizliğin danıskası bu hali.... şizofren3 sa önce şizofreni bir hastalık türüdür..olmamış şeyleri olmuş gibi hayal eder bu mihfalde harekete geçer bir hastalık ...kılıçdaroğlu ve chp liler ezelden beri gel git yaşamakta bir tür şizofreni gibiler.bakıyorsun iki gün önce farklı iki gün sonra farklı tutum ve davranış içerisindeler tedavisi yok ...böyle ölüp gidecekler sevdikleri ilede haşr olacaklar..