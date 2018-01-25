Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'deke terör yuvalarına düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda Türkiye'ye herkesin destek vermesi gerektiğini ifade eden CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor" dedi.