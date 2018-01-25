Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye çağrı!

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ABD'nin teröre karşı net tavır takınması gerektiğini söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:09
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye çağrı!

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'deke terör yuvalarına düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda Türkiye'ye herkesin destek vermesi gerektiğini ifade eden  CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:09
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. İç Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günün ilk yarısında rekor kırmaya devam etti
    1. Borsa günün ilk yarısında rekor..
    2. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    3. AB Bakanı Ömer Çelik, Timmermans ile..
    4. Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye çağrı!
    6. Tren kimyasal madde yüklü TIR'a..
    7. Borsa bir rekor daha kırdı
    8. Başbakan Binali Yıldırım, Gökoğuz Yeri..
    9. Ünlü oyuncu takipçisinin isteğine..
    10. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı..
    11. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    12. Volkan Şen'in yeni takımı şaşırttı
    13. Ankara'da 300 kişi tahliye edildi!
    14. Türk tankları Afrin'e girince..
    15. Erdoğan'la Borisov arasında önemli..
    16. Putin'den İslamî hamle! Destek..
    17. Ailesine küsünce bakın ne yapmış
    18. Korkutan görüntüler! Bu görüntüler..
    19. Trump çıldırdı: İfade vermeye hazırım
    20. 'Emekli öğretmen' deyip geçmeyin!..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...