Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' talimatı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbegirişimi" sözleriyle defalarca 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin gerçek olmadığını savunmuş, tepki toplamıştı.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin il başkanlarını topladı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına "15 Temmuz anmalarına katılın" talimatı verdi.

"ETKİNLİKLERİ KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI

Adalet Yürüyüşünden sonra 81 il başkanına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u anma etkinliklerine katılma çağrısı yaptı.

"Halkın 15 Temmuz'u ile FETÖ'nün darbe girişimi püskürtüldü" diyen CHP lideri, "Resmi 15 Temmuz etkinliklerine katılın" dedi.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u ve Sarayın 15 Temmuz'u. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından yapıldı, şüphemiz yok. Bu darbe girişimini halk püskürttü. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehrinizde devlet tarafından yapılan tüm anma programlarına iştirak edin." ifadesini kullandı.