Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Millet bunu affetmez!

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ 20 Temnuz OHAL uygulamasına ise ‘asıl darbe’ dediğine hatırlatarak uyarıda bulundu.

MİLLET AFFETMEZ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün de Kılıçdaroğlu ile aylım söylem içinde olduğunu belirten Kuzu Kılıçdaroğlu’nu uyararak, “FETÖ de böyle söylüyor. Millet bunu affetmez.” dedi.