İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Millet bunu affetmez!

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulundu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 10:54
Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Millet bunu affetmez!

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ 20 Temnuz OHAL uygulamasına ise ‘asıl darbe’ dediğine hatırlatarak uyarıda bulundu.

MİLLET AFFETMEZ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün de Kılıçdaroğlu ile aylım söylem içinde olduğunu belirten Kuzu Kılıçdaroğlu’nu uyararak, “FETÖ de böyle söylüyor. Millet bunu affetmez.” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:54
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Burhan Kuzu
  3. FETÖ
  • JurnalJurnal14 dk önce
    Millet afffetse ne olur;etmese ne olur?YARGI TATİLEMİ ÇIKTI.!YARGI,SAVCI,HAKİM NİÇİN VAR....!!!geçin dalganızı bu milletle,ERKAN-I ÇARIKLIYLA BAKALIM....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
  19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
  20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı