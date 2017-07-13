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Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi mi? TBMM'den cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, 15 Temmuz anma törenlerinde kendilerine davet gönderilmediğine dair açıklamasına, Meclis Başkanlığı'ndan yanıt geldi

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:50
Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi mi? TBMM'den cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde kendilerine söz hakkı verilmediği ve TBMM'yi bölmeye kimsenin hakkının bulunmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, anma etkinlikleri için programın önceden kesinleştiği, protokol listesinde yer alan herkese davetiyelerinin daha önce gönderildiği bildirildi.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan, CHP'li Tezcan'ın ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nun 17 Haziran 2017 tarihli birleşiminde Danışma Kurulu önerisi üzerine alınan karar aktarıldı.

Karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurul'un özel gündemle 15 Temmuz 2017 tarihinde toplanması, söz konusu toplantıda siyasi parti grup başkanlarına 10'ar dakika süreyle söz verilmesi ve bu birleşimde başka konunun görüşülmemesinin belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü TBMM’de düzenlenecek anma etkinlikleri için program daha önce kesinleştiğinden, mutat protokol listesinde yer alan tüm zevata davetiyeleri evvelce gönderilmiştir. Etkinliklerin 15 Temmuz 2017 gecesi düzenlenecek ve milletimize açık olan bölümüne ilişkin program, siyasi parti grup başkanlıklarına ve milletvekillerimize bilahare iletilmiştir."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 13:50
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