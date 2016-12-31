Cloudflare

Kemal Kılıçdaroglu: Yeni bir yolculuk başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında 2017 için iyimser açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroglu: Yeni bir yolculuk başlıyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 16:17
Bu haber 4.146 kez okundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız.." değerlendirmesini yaptı. 

Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, bu yılın demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşanan zorluklarla tamamlandığını belirtti.

YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR

Her yeni yılın, umutların tazelendiği yepyeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz." ifadelerini kullandı.

SİSİ DAĞITACAĞIZ

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır.' çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye'yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız sisi dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." 

 
Etiketlerkemal kılıçdaroğlu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

seren çetin

siz haber yaparbir kaç kişiyorum yaparnefret kin nefret dolu yorumlar haberler

Cevapla

huseyin

teroristleri rahmetle anarken birde sehitlerimizi ansaydinsehitlerden hic bahsetmiyon kemal

Cevapla

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyorSoylu: Yeni Türkiye meydan okuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın efendileri diyorlar…

Yıldırım: Kilis esnafına sicil affı getirilecekYıldırım: Kilis esnafına sicil affı getirilecek

Başbakan Yıldırım, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağını belirterek, "Sıkıntıda olan…

Kemal Kılıçdaroglu: Yeni bir yolculuk başlıyorKemal Kılıçdaroglu: Yeni bir yolculuk başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında 2017 için iyimser…

Bahçeli 2017'den ne beklediğini açıkladıBahçeli 2017'den ne beklediğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında 2017'nin ayağa…

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere seslendiBaşbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in Öncüpınar ilçesinde Suriyeli mültecilere seslendi. "Çektiğiniz…

Başbakan'dan yenı yıl mesajında ne dedi?Başbakan'dan yenı yıl mesajında ne dedi?

Başbakan Binali Yıldırım yeni yıl dolayısı ile mesaj yayınladı. Yeni…

Başbakan: Hezimete uğrayacaklarBaşbakan: Hezimete uğrayacaklar

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin…

İsmail Kahraman'ın son sağlık durumu açıklandıİsmail Kahraman'ın son sağlık durumu açıklandı

Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık…

AK Parti'de toplu ihraçAK Parti'de toplu ihraç

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 34 kişinin Fetullahçı…