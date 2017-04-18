% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimi tanımıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimi tanımıyoruz
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:22

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her Oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız! YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan "HAYIR" çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız! Tarihin "mühürsüz seçim" olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır! "

 
Etiketlerkılıçdaroğluseçim iptalYSKOyunTwitterCumhuriyet Halk Partisi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:22
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?