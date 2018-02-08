Kemal Kılıçdaroğlu, MYK listesine son şeklini verdi
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'ya girecek isimleri belirlediği öğrenildi.08 Şubat 2018 Perşembe 20:35
Muharrem İnce'ye karşı ikinci kez seçilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Oloğan Kongre'de 6 fireyle Parti Meclisi'ni (PM) oluşturdu. Şimdi gözler CHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) kimlerin getirileceğinde.
KARAR'ın edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK'ya girecek isimleri büyük oranda belirledi. CHP kulislerinde konuşulan 'A Takımı' listesine göre, Grup Başkanvekli Akif Hamzaçebi, Genel Sekreterliğe getirildi. Haluk Koç yeni MYK'da yer almadı.
ÖZTÜRK YILMAZ GİTTİ, ÜNAL ÇEVİKÖZ GELDİ
DEAŞ'ın Musul Büyükelçiliği'ne baskın tarıtşmasıyla adı gündeme gelen Öztürk Yılmaz'ın yerine kurayla PM'ye giren eski Büyükelçi Ünal Çeviköz Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi de MYK'ya girdi.
Eski MYK'da sadece 3 isim koltuğunu korudu.
Yeni MYK listesiyle medya ve tarım birimleri de oluşturuldu.
Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı' ve görev dağılımı şöyle:
Tarım:Orhan Sarıbal
Parti Okulu: Yıldırım Kaya
Ar-ge: Fethi Açıkel
Ekonomi Politikaları: Faik Öztrak
Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
Hukuk ve Seçim İşleri: Erdoğan Toprak
İnsan ve Doğa Hakları: Veli Ağbaba
İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları: Yaşar Seyman
Tanıtım ve Halkla İlişkiler: Gamze İlgezdi
Medya: Ali Öztunç
Parti Sözcüsü: Oğuz Kaan Salıcı
Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme:Tekin Bingöl(devam)
Hukuk ve Seçim İşleri:Bülent Tezcan(devam)
Yerel Yönetimler: Seyit Torun (devam)
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Haydar Akar
Kongre'de PM'ye seçilen isimler ve aldıkları oylar şöyle:
Haluk Koç 692, Selin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554, Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527, Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515, Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475, Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428, Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398, Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385, Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373, Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344."
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