Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına tek başına yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlattığı yürüyüş 25. gününde İstanbul'da devam edecek. Kılıçdaroğlu, Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. Tek başına yapılacak yürüyüş nedeniyle görevliler anons yaparak diğer katılımcıları Maltepe'deki miting alanına yönlendirdi.

Dragos'taki kamp alanında güvenlik görevlileri ve gazeteciler dışında kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun saat 16:00 sıralarında miting alanına tek başına yürümesi bekleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre sabah saat 05.00'den itibaren Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı miting sonuna kadar trafiğe kapatıldı.EM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.