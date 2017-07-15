Kemal Kılıçdaroğlu meclisin gece oturumuna katılmayacak

Tezcan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tezcan, kendilerine TBMM başkanlığı tarafından üç tane davetiye gönderildiğini belirterek, birincisinin 6 Temmuz tarihinde bildirildiğini söyledi. Tezcan, “Bu davetiyelerin bir numaralı olanı 6 Temmuz’da bildirildi. Bu davetiye sadece bugün saat 13.00 de özel oturuma çağrı yapan davetiye. Sonrabasından bir başka program daha öğrendik. Bu haber 12 Temmuz tarihlerinde basında yazıldı. Biz buna derhal itiraz ettik, karşı çıktık. ‘TBMM eklentilerinde, TBMM himayesi dışında bir toplantı yapılamaz’ dedik. TBMM’de resmi programı olur. ‘Ana muhalefet partisini dışarıda bırakacak bir program yapılamaz’ dedik. Meclisi, milleti bölmeyin dedik.

Meclis Başkanı, bizim bu açıklamamızdan sonra alelacele bu programı gönderdi. Bu programda siyasi parti başkanlarının konuşma yapacağı program. Ne zaman göndermiş 13 Temmuz’da. Açık biçimde 02.32 TBMM’de grubu bulunan partilerin başkanlarının konuşma yapacağı söyleniyor. Biz bunun üzerine bu programa katılacağımızı ifade ettik. Çünkü biz TBMM’yi milletin meclisi olarak biliyoruz ve görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tezcan, akşam TBMM’deki programda Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’nın konuşacağının söylendiğini aktararak, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından korkmuşlardır. Gizlenen gerçeklerin söylenmesinden ve ifşa edilmesinden korkmuşlardır. Halkın 15 Temmuz’unu Sayın Kılıçdaroğlu bugün TBMM konuşmasında dillendirmiştir. Halkın 15 Temmuz’unu unutturulma çabalarına imkan vermeyeceğiz. Bu program değişikliğinden sonra bugün Meclis’teki programa Sayın Genel Başkanımız katılmayacaktır. Bizim gerçeği ifade etmemizden korkuyorlar” dedi.