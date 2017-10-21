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Kemal Kılıçdaroğlu Kışlalı'yı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Ahmet Taner Kışlalı'yı andı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
Kemal Kılıçdaroğlu Kışlalı'yı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Ahmet Taner Kışlalı'yı andı.

Kılıçdaroğlu, Kışlalı'nın vefatının 18'inci yılı nedeniyle twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "18 yıl önce hain bir suikaste kurban verdiğimiz, değerli akademisyen, yazar ve eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'yı saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:42
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ahmet Taner Kışlalı
  3. Anadolu Ajansı
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