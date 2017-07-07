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Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a giriş yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 11.00'de Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yaptı.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a giriş yaptı

 Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yaptı.

'SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM'

Kılıçdaroğlu, "Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayı 9'unda, pazar günü bu yürüyüşü sonlandırmış olacağız"diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
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  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 55 dk önce
    Fatih inistanbula girişi , imanlı , mütavazi , ve ehliküfre korku salıyordu. Bu ise teröristler yanında Avrupalıkafirlerisevindirerekgiriyor istanbula.
Bugünkü Akit

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