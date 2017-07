Kemal Kılıçdaroğlu:  İbadet yerinde şiddet olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına başlamadan önce kürsünün önünde duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk tablosunu işaret ederek, "Hak hukuk adalet yürüyüşünü başlatan tablosu burada olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

EGE'DEKİ DEPREMDE 1350 ÇİFTÇİ ETKİLENDİ

Ege'deki deprem nedeniyle oluşan zarara değinen Kılıçdaroğlu, "1350 çiftçi etkilendi. 239 milyon liralık bir kaybın olduğu söyleniyor. Tarım sigortası yeniden ele alınmalı. Kiralama ve miras yolu ile oluşan engeller ortadan kaldırılırsa Tarım sigortası asıl işlevine kavuşmuş olacaktır" dedi.

ASLA KABUL EDEMEYİZ

Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Filistin yeniden kaynamaya başladı. Duyarlılığımız, amacımız bellidir. İsrail ile Filistin halklarının kavga etmesini istemeyiz. Varsa bir sorun, barışçıl yöntemlerle çözmelerini isteriz. Ama İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasını yasaklanmasını asla kabul edemeyiz. Her hükümetin her inanca saygı göstermesi gerekir. Mescid-i Aksa'nın İslam alemi için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlardır. İsrail hükümetinin bizim duyarlılıklarımızı kabul etmesi lazım. İbadet yerinde şiddet olmaz. İbadet eden insana tekme atılamaz. Her inanca saygı göstermek insan olmanın temel görevidir. Arkadaşlarım Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek bir tutum belgesi yayınladılar. CHP'nin tutum belgesi şudur; Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kabul edilemez. İbadet eden bir insana tekme atılması asla kabul edilemez. Sorunun barışçıl, uzlaşmacı ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözümü mutlaka aranmamalıdır.

NEVA ŞALOM SİNAGOGU'NA YÖNELİK SALDIRILAR DA ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kudüs'te yaşanan gerilimi büyük bir kaygı ile izliyoruz. Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı insani ve hukuki bir zorunluluktur. İsrail hükümeti Cenevre Konvansiyonu ve protokolü ihmal etmemelidir. Neva Şalom Sinagogu'na yönelik saldırılar da asla kabul edilemez. Bir sinagoga İstanbul'da saldırı düzenlemek insana saldırı düzenlemektir. Herkesin ibadetine, inanıcına saygı göstermek ortak görevimizdir. Yapacaksan eylemini git başka yerde yap. Bir başka yerdeki olay nedeniyle Türkiye'deki vatandaşımızı üzmek doğru değil kabul edilemez. İsrail hükümeti orantısız güç kullanmamaktan derhal vazgeçmelidir. Türkiye'nin BM kararları çerçevesinde kalıcı iki devletli çözümler içinde olmalı bu bizim beklentimiz."