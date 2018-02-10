Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak Afrin açıklaması

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Emperyalizm güçleri, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır." İfadelerini kulandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 19:39
CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak Afrin açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen Belediyesi iş birliğiyle yaptırılan Kubilay Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afrin operasyonuyla ilgi konuştu.

"MEHMETÇİĞİMİZE ELEŞTİRİDE BULUNMADAN SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kocaoğlu, "Afrin'de savaşan Mehmetçiğimize, komutanlarımıza başarılar; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için, bu bilinçle, bu yürekle, bu vatan ve Atatürk sevgisiyle çarpışan Mehmetçiğimize, hiç bir eleştiride bulunmadan, sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız.

"AFRİN'DE SAVAŞ ŞARTTIR, KAÇINILMAZDIR"

Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan barış talepleri, böyle bir şey olamaz. Emperyalizm güçleri Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın, gelecek bütün devletlerin bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır.

Biz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de komşularımızın toprak ve milli bütünlüğünü savunmak zorundayız. Başımıza örülmek istenilen çorabı, ülkemizi parçalama isteklerini, niyetlerini böylelikle topyekün engelleriz. Afrin'de çarpışan Mehmetçiklerimize İzmir'den sevgi, saygı ve destek mesajlarımızı gönderiyorum."dedi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 19:39
  1. Aziz Kocaoğlu
  2. Menemen Belediyesi
  3. İzmir
  4. Afrin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'ne yoğun ilgi
    1. Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış..
    2. Siyaset dahisi Sultan II...
    3. Neymar atıyor PSG kazanıyor!
    4. Fransa bölünmeye gidiyor! Bağımsızlık..
    5. İlk altın madalya İsveç'li sporcunun
    6. Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar!..
    7. Şehitlere saygısını böyle gösterdi
    8. "İnsanları kurtarıyorum, seni..
    9. Hakan'lı Milan'dan farklı galibiyet!
    10. NASA uyardı... Yakından geçecek...
    11. Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama:..
    12. Memurlara artık para değil yemek..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlber..
    14. O ülkede darbeciler parti binasını bastı
    15. O ülkede ilk Doğalgaz anlaşması..
    16. O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz..
    17. Vali yardımcısı toprağa verildi
    18. Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf..
    19. Bir ülkeden Türkiye'ye Zeytin Dalı..
    20. Korkuya kapıldı... Başörtüsü..
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması