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Kemal Kılıçdaroğlu: Bu işin sağı solu yoktur

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2017 Salı 14:04
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu işin sağı solu yoktur

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''15 yıldır övündükleri şey yeni hapishaneler yapıyorlar sözüm söz hapishaneler değil fabrikalar yapacağız. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi. Onların derdi vardı hakları yoktu iş güvenceleri yoktu. Dedim ki madem ki sen emekten yanasın haktan hukuktan yanasın o zaman taşeron işçilerin tamamına sahip çıkacaksın dedim. Bu işin sağı solu yoktur ahlak işidir. Biz insana değer vereceğiz bütün değerlerimizin de arkasında duracağız.

Aylardır Enis Berberoğlu hapiste. Biliyorum bir de rahatsızlık geçirdi fıtık ameliyatı oldu. Vay efendim hapishanede yatmamamak için ameliyat oluyor. Bu kadar ahlak dışı bir saldırıyı hayatımda hiç düşünmedim. Enis Berberoğlu lanet olsun size ameliyattan sonra hapishaneye götürün beni dedi. İnsan düşmanına dahi insanca davranmalıdır.

Enis Berberoğlu içeride boş durmadı güzel bir kitap yazdı; 'Siz Yürürken Ben Yatarken' kitabın adı. Bu kitabın bütün gelirlerini gazetecilik stajı yapan öğrencilere verecek onlara bağışlayacak. Ergenekon Balyoz davalarında Silivri külliyatı oluşmuştu.

Eğer bir ülkede gazeteci hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Biz hep demokrasiyi insan haklarını savunduk. Bizi severler veya sevmezler ama benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım.

Bazı belediyeler kitap fuarları düzenlerler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de düzenlemiş. Her görüşten insan gelir. Yazarla okuyucu arasında sıcak samimi ilişki ortaya çıkar. Okuyucu bazen yazarı eleştirir. İhsan Eliaçık saygıdeğer bir isim inancına bağlı düşünce inanç özgürlüğünü savunur çok sayıda eseri vardır dini içerikli. Kendi kitapları o fuarda davet edilir ama fuarı düzenleyen belediye Eliaçık'ın oraya gelip kitaplarını imzalamasını ve konuşmasını yasaklar. Bu belediye başkanı en büyük hakareti Eliaçık'a değil Kayserililere yapıyor. Bu Kayserililere yapılan en büyük hakarettir.''

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:04
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  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıç
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  6. Enis Berberoğlu
  • FehmiFehmi13 sa önce
    CHP Batı ülkelerin düşmanlığına neden sessiz? İktidarın düşürülmesi için neden batı ülkelerden isteniyor?
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