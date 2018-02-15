Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.

Ankara'daki özel bir hastanede bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.