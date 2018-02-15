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Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla gittiği hastanede prostat ameliyatına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:59
Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir prostat rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.

Ankara'daki özel bir hastanede bu sabah ameliyata alınan Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:59
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ankara
  3. Kılıçdaroğlu ameliyat

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