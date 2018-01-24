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Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde Baykal ile neden görüştürülmedi?

Almanya'da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisini ziyarete gelen CHP'nin mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemişti. Ziyaretin gerçekleşmeme sebebi olarak ise, enfeksiyon riski olduğu öne sürülmüştü. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında meselenin perde arkasını açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:51
Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde Baykal ile neden görüştürülmedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Almanya'da tedavi gören Baykal'ı ziyaret etmiş, ancak Baykal'ı görmesine doktorların 'enfeksiyon riskini' gerekçe göstererek müsaade etmedikleri açıklanmıştı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, meselenin parde arkasını bugün köşesine taşıdı. Yazdıklarının dedikodudan ibaret olmadığının altını çizen Yılman, paylaştığı bilgileri güvendiği ve ziyaret günü kendisini arayan bir CHP'li ismin verdiğini belirtti.

Asıl nedenin enfeksiyon riski olmadığını ifade eden Yılman, Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal'ın görüşmek istemediğini yazdı. Ve nedenini de yazısının sonunda açıkladı.

İşte Yılman'ın yazısından öne çıkan o bölümler:

(...) Kemal Kılıçdaroğlu’na çok önceden Deniz Baykal’la görüştürülmesinin mümkün olmadığı iletilmiş. “Gelmeyiniz lütfen” denilmiş. Tuhaf bir durum biliyorum ama gerçekten de Kemal Bey, Deniz Bey’i göremeyeceğini bile bile gitmiş Münih’teki o kliniğe.

DOKTORUN İZİN VERMEDİĞİ BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL

Aktarılanı söylüyorum: Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’la doktoru izin vermediği için görüşme yapamadığı bilgisi doğru değil. Daha doğrusu, Kemal Bey’e böyle bir gerekçe sunulmuş ama esasında görüşme yapmak istemeyen Deniz Bey’in kendisiymiş. Günler öncesinden Kılıçdaroğlu’nun geleceği bilgisi üzerine, “Söyleyin gelmesin... Görüşmeyeceğim” demiş Deniz Bey.

BİR BİT YENİĞİ VAR

Birilerine sordum. Birkaç yere...

Çok değişik yorumlar aldım, ama galiba doğru olan, Kılıçdaroğlu’na olan kırgınlık meselesi. Öğrendiğime göre CHP Genel Başkanı, Almanya’ya gittiğinden bu yana Deniz Bey’i hiç aramamış. Zaten buna epeyce içerlenmişler ailece ve kurultaya 2 hafta kala ziyaret için girişimlerde bulunulmasına çok bozulmuşlar. (...)

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:51
  1. Deniz Baykal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. hastane ziyaret
  4. Habertürk
  5. Sevilay Yılman
  • tuğrultuğrul47 dk önce
    Puşt dünür adama kaset kumpası kurarsın, ondan sonra da ben ziyaretine geldim dersin, yanar döner olmayacaksın, omurgasız...
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