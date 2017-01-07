Kemal Kılıçdaroğlu açık açık yalan söyledi

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftirada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu açık açık yalan söyledi
Eklenme: 07 Ocak 2017, 11:50
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Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atarken basın mensuplarına da terörist dedi. 

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satırbaşları:

Cumhurbaşkanı olacak zat El Nusra'ya terör örgütü demiyor. Bu havuz medyası da PKK'yla iş tutuyor. Bunların PKK'dan, DAEŞ'ten hiçbir farkı yok. Geçen de söyledim. 

EL NUSRA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL EDEN İLK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye 2013 yılında El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında. Basın mensuplarına da terörist diyen Kılıçdaroğlu resmen yine teröre destek verdi.


(Haber7)
 
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