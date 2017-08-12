Kemal Kılıçdaroğlu: 15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
Kılıçdaroğlu mesajında, "15 yaşındaki bir çocuğa kurşun sıkacak kadar alçaksınız. Hain terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e rahmet diliyorum" dedi.