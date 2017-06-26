Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erkan Akçay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bozkurt tepkisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozkurt selamı vermesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:54
Erkan Akçay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bozkurt tepkisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "bozkurt" işareti yapan kişiye aynı karşılığı vermesine ilişkin, "Bu siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapılıyorsa bununda kabul görmeyeceği anlaşılır. Birtakım olumsuz faaliyetlerde bulunup da bu işareti yapanları da asla tasvip etmez, reddederiz." dedi.

MHP Turgutlu teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akçay, partililerin bayramını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşte kendisine "bozkurt" işareti yapan kişiye aynı karşılığı vermesini değerlendiren Akçay, şunları kaydetti:

"Bozkurt işaretini siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapıyorlar, bu asla kabul görmez. Ülkücülerin ve Milliyetçi Hareket Partililerin dışında da zaman zaman insanların 'bozkurt' işareti yapması bize ancak mutluluk, sevinç verir. Bu aynı zamanda, milliyetçi, ülkücü hareketin, milletin birliğini, bütünlüğünü temsil ettiğini ve herkesi kucakladığının da bir işareti olduğunu gösterir. Bu siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapılıyorsa bunun da kabul görmeyeceği anlaşılır. Birtakım olumsuz faaliyetlerde bulunup da bu işareti yapanları da asla tasvip etmez, reddederiz."

Bayramlaşmaya MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve partililer katıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:54
  1. Erkan Akçay
  2. chp
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. enis berberoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'ı karıştıran iddia asılsız çıktı
    1. Diyarbakır'ı karıştıran iddia asılsız..
    2. Şaşırtan sonuç! En fazla doğalgaz bu..
    3. 103 kilo zehir ile Türkiye'ye giriş..
    4. İstanbul'da feci kaza: E-5 kilitlendi!..
    5. Başvurana 3 ay içinde 3 bin 407 TL
    6. Vatandaş isyan etti! Arabayı durdurup...
    7. 'Şükür Bayramı'nı nasıl 'Şeker..
    8. Kemal Kıılıçdaroğlu'na 'bozkurt' ayarı
    9. 2 AB ülkesinden Türkiye açıklaması
    10. Altıntop sürprizi! Kulübü açıkladı
    11. Borsa İstanbul ilk yarıyı lider..
    12. Meteoroloji'den Aydınlılara uyarı:..
    13. May'den İngiltere'deki AB..
    14. Messi'nin başı vergi ile dertte
    15. Eyüp'te 3 yaşındaki kızı rehin alan..
    16. Başbakan Yıldırım: Savunma değil,..
    17. Kutsal mekanlarda bayram trafiği
    18. Adana Demirspor'dan 3 yıllık sözleşme!
    19. Karar açıklandı! Yasak ilan edildi
    20. Elazığ'da serinlemek için girdiği..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…