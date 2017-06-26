Erkan Akçay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bozkurt tepkisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "bozkurt" işareti yapan kişiye aynı karşılığı vermesine ilişkin, "Bu siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapılıyorsa bununda kabul görmeyeceği anlaşılır. Birtakım olumsuz faaliyetlerde bulunup da bu işareti yapanları da asla tasvip etmez, reddederiz." dedi.

MHP Turgutlu teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akçay, partililerin bayramını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşte kendisine "bozkurt" işareti yapan kişiye aynı karşılığı vermesini değerlendiren Akçay, şunları kaydetti:

"Bozkurt işaretini siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapıyorlar, bu asla kabul görmez. Ülkücülerin ve Milliyetçi Hareket Partililerin dışında da zaman zaman insanların 'bozkurt' işareti yapması bize ancak mutluluk, sevinç verir. Bu aynı zamanda, milliyetçi, ülkücü hareketin, milletin birliğini, bütünlüğünü temsil ettiğini ve herkesi kucakladığının da bir işareti olduğunu gösterir. Bu siyasi istismar için, ülkücü ve milliyetçilere sempatik görünelim diye yapılıyorsa bunun da kabul görmeyeceği anlaşılır. Birtakım olumsuz faaliyetlerde bulunup da bu işareti yapanları da asla tasvip etmez, reddederiz."

Bayramlaşmaya MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve partililer katıldı.