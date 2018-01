Kemal ile Canan tencere kapak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, Gezici Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanlığı’na seçilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na atıfta bulunarak, “Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını, kimi zaman üzüntüyle kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken, şimdi İstanbul’a il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır öyleyse CHP’nin il başkanıdır. Ona diyecek sözümüz yok. Ama normal şartlarda Taksim’in arka sokaklarında faaliyet gösteren marjinal derneklerin başında olan tipleri, oradan alıp partinin başına koyduğunuzda böyle arızi bir durum ortaya çıkıyor” dedi.



O BAŞKANIN TWEET’LERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ



“Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Şöyle ekrana bir bakalım” diyerek Kaftancıoğlu’nun ekrana yansıtılan sosyal medya paylaşımlarını gösteren Erdoğan, “Bakınız çok ilginç. Bu tweet’lerde neler yok ki? Polisimize taş atmaya varıncaya kadar, görüntülerden tutun, nasıl birisi? Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere geldi ya, kimlerin eline kaldı. ‘Ermeni soykırımı’ diyerek tarihimizi aşağılıyor. ‘Devlet katil değil, seri katil’ diyerek güvenlik güçlerine saldırırken, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Yüzünde maske, elinde taş güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile, bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“GEZİ’DE İHANETE ORTAK OLUYORDU”



Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun paylaşımları ekrana yansırken şunları söyledi: “Gezi olayları sırasında insanları, ‘Ananı da al haydi Taksim’e’ diyerek provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Hemen CHP’yi BDP’yi aynı yola girdiği için eleştiren gerzekler karşı saldırıya geçiyor. Bu kişi ‘Kürtler Gezi’de yok, bahane bulma sen. Kobani’de ne yapıyorsun’ diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda kurban eti dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve arkadaşları başta olmak üzere 50’nin üzerinde masum insan alçakça şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, işin rengi belli olmamışken, ‘Alın size nur topu gibi bir mağduriyet’ diyerek 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi adını daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdiğimiz, Boğaziçi Köprüsü’nde darbe gecesi yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim bu CHP’nin nerede bulunduğunun da ifadesidir. ‘Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir.’ Şu cümle çok enteresan. ‘İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin.’ Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, kiminle yoldaşsın ortada işte. Kendisi bu naneleri yer de eşi bundan geri kalır mı? O da adeta övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Milletime olan saygım sebebiyle, şahsıma veya vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada söylemekten hicap duyacağım. Eğer Türkiye’nin siyasi alternatifi bu şahsın il başkanı olduğu bir CHP ise, vah milletimin haline, vay ülkemin haline”.



“TENCERE KAPAK MİSALİ...”



Erdoğan, “Ben inanıyorum ki CHP’ye gönül veren vatandaşlarım bu açıklamalardan sonra, tweet’lerden sonra, CHP’nin başına İstanbul gibi bir şehirde gelen bu tür her şeyden olumsuz nasiplenmiş kişilerden sonra, bu kafanın benzerini, dünün BDP’sinin bugünün HDP’sinin başına da musallat etmişlerdir. Normal şartlarda Taksim’in arka sokaklarında faaliyet gösteren marjinal derneklerin başında olan tipleri, oradan alıp partinin başına koyduğunuzda böyle arizi bir durum ortaya çıkıyor. Demokrasinin renklerinden biri diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete, ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gereken yapıları teslim ederseniz, kendileriyle birlikte oraları da batırırlar. Gerçi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu bir partiye de, tencere kapak misali herhalde böyle bir il başkanı yakışır” diye konuştu.



NATO’YA SERT SINIR ELEŞTİRİSİ



“Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanlara, vaktimizi içeriye hapsederek destek olmaya çalışanların oyunların gelmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, NATO’yu şu sözlerle eleştirdi: “Bu toplantıyla benim NATO’ya da serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Ve bunu kendilerine duyurduk. Şuanda da yine Belçika’daki toplantıda genelkurmay başkanımız kendileriyle bu konuyu görüşecekler.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Dün Irak’ta oynanan oyunu bozduk. Suriye’de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir. Osmanlı’ya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler varsa açsınlar 15 Temmuz’un görüntülerini tekrar tekrar seyretsinler. Orada, hasta adam mı var yoksa erkeğiyle kadınıyla yaşlısıyla kıyama kalkmış koskoca bir millet ve dualarla onları destekleyen yüz milyonlarca kardeşi mi var iyi baksınlar”.



STOLTENBERG’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

Operasyonu muhaliflerle beraber yapacağız

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı yönündeki soruya; “Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz” karşılığını verdi.



“O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE BEN ONA DÖNMEM”



Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı, “Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor”



SÖZDE SINIR BİRLİĞİNE REJİM DE SICAK BAKMIYOR



ABD’nin teröristlerden oluşturacağı sözde sınır birliğine ilişkin görüşlerini açıklayan Erdoğan, “Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? ‘Sınır güvenliği’. Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye’de rejim, ‘Bu bizim için bir tehdit oluşturur’ diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor” dedi.



MHP İLE İTTİFAKIN KÜRT SEÇMENİ KÜSTÜRECEĞİ İDDİASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceği iddialarına ilişkin görüşünün sorulması üzerine ise, “Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı” diye konuştu.