Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları

Kelle paça özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının bir takım işlemlerden geçmesiyle elde edilen çorbadır; diğer bir ifadeyle paça çorbası olarak adlandırılır. Prof. Dr. Canan Karatay kelle paça çorbasının sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu ve bu çorbayı sıklıkla tüketmek gerektiğini açıklamıştır.

* Paça çorbasının içerisinde bulunan protein, kolesterol ve kollajen maddeleri kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getiriyor. Özellikle kollajen maddesi kanser hastaları için tüketilmesi gereken en önemli besinlerden bir tanesidir.

Kelle Paça Çorbası Faydaları



Yağ oranı ve kalorisi oldukça yüksek bir besindir. Kolesterol bakımından da yüksek besin değeri olan paça çorbası özellikle çocuklara gelişim dönemlerinde içirilmesi tavsiye edilir. Ayrıca kanser hastalarının tedaviden olumlu sonuç almaları ve kanserli hücreleri yok etmeleri için kollajen adı verilen bir maddeden almaları zorunludur. Kemoterapi döneminde alınan ilaçlar vücutta ki kollajen düzeyini bozma gibi bir etki oluşturabilmektedir. Tedavi döneminde kelle paça çorbasından alınan kollajen sayesinde tedaviye cevap verme daha sağlıklı ve hızlı gerçekleşiyor. Kollajen maddesi ise yalnızca kemik suyunda, paçada ve tavuğun suyunda bulunan bir maddedir. Bu sebeple kanser hastaları için paça tedavi edici bir besindir.

Kırık Çıkık Durumlarında, Kemiklerin Hızlı Onarılması İçin Sürekli Paça Çorbası İçin:



Genellikle halk arasında kırık ve çıkık durumlarında paça çorbası içmenin tedavi ettiğine inanılmaktadır. Kelle paça çorbasının kırık ve çıkıklarda tedavi edici olduğuna dair henüz bir araştırma mevcut değildir. Ancak genellikle kırık ve çıkık durumlarında hasta daha az hareket etmek durumunda hatta bazen yatağa bağlı kalmaktadır. Hareketin az olduğu bu durumlarda kelle paça gibi yüksek kalorili ve yağlı bir besin tüketmek aşırı kilo alımına sebep olabilmektedir.

Kilo almak isteyen kişilere tavsiye edilir. İçerisinde ki yüksek kalori ve besin değerleri sayesinde sağlıklı bir şekilde vücudun ihtiyacı olan besinleri de alarak kilo alımı gerçekleştirir. Kilo almak isteyen kişilerin günde 2 kase kelle paça çorbası içmesi tavsiye edilir.

Soğuk algınlığına karşı faydalı bir çorbadır. Kısa sürede soğuk algınlığını vücuttan atar. Kelle paça çorbası omega-3 bakımında da zengin bir besindir.

Kelle Paça Çorbası Zararları: Kelle paça çorbası kalori miktarı fazla olan bir besindir. Bu sebeple kilo problemi olan kişilerin paça çorbasını çok sık tüketmeleri önerilmez. Ayrıca kelle paça çorbası kolesterol bakımından da zengin bir besindir. Kolesterolü fazla olanlar için önerilen bir besin değildir. Aşırı tüketildiğinde kelle paça çorbası kalpte yağlanma meydana getirebilir.